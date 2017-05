Bandai Namco zag wel iets in indie game Little Nightmares en dus besloot het de game te steunen door als uitgever op te treden. Een goede beslissing, zo blijkt, want de game wist heel wat gamers te charmeren. Reden genoeg dus om het spel nog eens in de schijnwerpers te plaatsen via een nieuwe trailer vol positieve quotes en scores van de pers.