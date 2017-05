In 2011 begon een Japanse streamer genaamd Leomon aan het avontuur om Pokémon Ruby uit te spelen met alleen maar een (shiny) Magikarp. Eerder deze maand, na bijna 6 jaar, is hij erin geslaagd. Met zijn prestatie wil hij ook een boodschap meegeven: uiteindelijk maakt het niet uit of je een zogezegd sterke of zwakke Pokémon hebt, als je een goede trainer bent, moet je gewoon je best doen om te winnen met de Pokémon die je leuk vindt.

Hieronder kan je de laatste 30 minuten van het hele avontuur herbekijken.