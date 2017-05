Torment: Tides of Numenera heeft een content update gekregen die naast enkele tweaks en verbeteringen ook nieuwigheden toevoegt, zoals een nieuw companion character in de vorm van Oom. Dit stukje speelgoed komt van de prior world en heeft een diepe connectie met de tides. Net als andere companions heeft Oom zijn eigen quests die hem meer leren over zijn verleden.

Ook belangrijk in deze update is de Voluminous Codex. Hieron staat (extra) informatie over alles wat je in de uitgebreide wereld van de game bent tegengekomen. Daarmee willen de makers de lore van het spel wat verduidelijken, want soms is het moeilijk om tussen de bomen het bos nog te zien.