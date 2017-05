Genital Jousting, dat vorig jaar werd gelanceerd via Steam Early Access, heeft een update gekregen die enkele zomers activiteiten toevoegt. De penissen van de game kunnen zich nu uitleven in zes nieuwe party modes (online en offline), waaronder Sexy Car Wash, VolleyBalls, Get Pumped en Spa Day. Ook zijn er nieuwe outfits om je lid mee uit te dossen.