Er is wat off-screen footage opgedoken van wat lijkt op een dev diary of behind-the-scenes video van Star Wars: Battlefront II. Mogelijk zijn de beelden afkomstig van een pre-E3 event. Heel duidelijk zijn de beelden echter niet en gameplay komt slechts beperkt in beeld, maar momenteel is het beter dan niets natuurlijk. Officiƫle gameplay mogen we tijdens EA Play verwachten.