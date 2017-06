Obsidian Entertainment heeft aangekondigd dat hun CCG-RPG cross-over Pathfinder Adventures op 15 juni verschijnt voor pc. In de herfst van vorig jaar verscheen de game al voor mobile. Wie denkt aan een game als Hearthstone of Gwent is er wel aan voor de moeite. Pathfinder Adventures lijkt eerder een RPG die verteld wordt doorheen de lens van een CCG. Hieronder de aankondigingstrailer van de pc-versie, maar omdat die niet al te informatief is hebben we ook een oudere tutorial video toegevoegd.