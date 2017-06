Bohemia Interactive, vooral bekend van Arma en de standalone versie van DayZ, heeft aangekondigd dat hun nieuwe free-to-play shooter Argo later deze maand, op 22 juni, finaal wordt gelanceerd via Steam en de Bohemia Store. Momenteel is de game al een tijd te spelen als Project Argo, een prototype versie die ooit begon als mod voor Arma 3.

Argo is een tactische FPS die twee teams tegenover elkaar plaatst op een grote map van 62 km². Er zijn verschillende modes van de partij en een uniek aspect van de free-to-play game is het gebrek aan microtransacties. Wel kan je, als je echt wil, de game steunen door een Supporter's Pack van 10 euro te kopen, waarmee je dan wat in-game extraatjes krijgt.