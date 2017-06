EA heeft de nieuwe Need for Speed officieel onthuld. Die gaat door het leven als Need for Speed: Payback en speelt zich af in de onderwereld van Fortune Valley. Jij en je crew willen wraak nemen op "the House", een corrupt kartel dat de casino's, criminelen en zelfs politie in handen heeft.

Doorheen verschillende races, missies en andere uitdagingen moet je in deze onderwereld het nodige respect verdienen, om zo uiteindelijk te kunnen deelnemen aan de ultieme race om "the House" neer te halen. Je hebt drie verschillende racers om mee aan de slag te gaan: Tyler de racer, Mac de showman en Jess de wheelman.