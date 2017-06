Gears of War 4 ontvangt vandaag zijn grootste update tot nu toe. De Rise of the Horde update brengt nieuwe skills, mappen, moeilijkheidsgraden, achievements en meer met zich mee. Ook komt Crossplay naar Ranked Play en kan Gears of War 4 van 9 juni tot 15 juni gratis getest worden via een speciale proefversie. Alle info over de update is hier te vinden.