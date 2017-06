Peter Jackson, bekend als regisseur van onder meer The Lord of the Rings, heeft een augmented reality bedrijfje genaamd Wingnut AR. Tijdens het WWDC event van Apple demonstreerde het voor het eerst een van zijn AR game demo's.

De demo in kwestie werd gemaakt met de Unreal Engine 4 en laat je doorheen het scherm en de camera van een iPad kijken naar een western sci-fi trading post waar goederen vertrekken en worden afgeleverd, en waar het uiteindelijk ook goed fout loopt met een explosief gevecht tot gevolg. Het gevecht kan je vanuit elke mogelijke hoek bekijken door met je iPad eromheen te wandelen.

Hoe interactief het spel precies is, is onduidelijk. Gezien het feit dat het om een presentatie ging, zal in dit geval niet veel echt interactief zijn geweest, maar de uiteindelijk versie van het spel zou best wel een simpele base building game kunnen zijn.

Later dit jaar zou Wingnut AR een AR-product lanceren via de App Store, maar het is niet bekend of het om deze game gaat. Dit spel heeft trouwens ook nog geen naam gekregen.