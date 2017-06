Saints Row en Agents of Mayhem spelen zich af in hetzelfde universum en dat biedt natuurlijk de mogelijkheid om Johnny Gat te laten terugkeren, zij het blijkbaar enkel voor wie een pre-order plaatst. Naast Johnny Gat krijgen spelers die een pre-order plaatsen ook het Legal Action Pending skins pakket voor Hollywood, Fortune, Braddock, Yeti en Daisy.

Spelers die digitaal een pre-oder plaatsen ontvangen Lazarus als dertiende Agent. Het nieuwe exclusieve personage Lazarus is een combinatie van een vrouw en machine; ze is het hoogtepunt van de menselijke evolutie. Als Mayhem agent, komen er uit alle hoeken tegenstanders die proberen haar van haar troon te stoten. Ook al is ze verder ontwikkeld dan haar medemensen, ze heeft veel respect voor de mensheid. Door Mayhem kan ze alle vreemde mensen die haar zo erg fascineren, goed in de gaten houden. Spelers die een pre-order plaatsen via Steam, de Playstation Store of de Xbox Marketplace, ontvangen naast Lazarus ook het Legal Action Pending skins pakket voor Hollywood, Hardtack, Fortune, Braddock, Yeti, Daisy Red Card, Rama en Joule.