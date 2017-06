Net zoals in Fifa 17 gaat nu ook Madden de singleplayer-verhaallijn toer op en dat wil zeggen dat we wederom heel wat drama te verwerken krijgen tussen wedstrijden door in de huid van Devin Wade. Onder de noemer Madden 18: Longshot (de naam van deze modus) wordt het dus tijd om je carrière helemaal uit te bouwen, goed te trainen en de juiste beslissingen te nemen om zo de grote man te worden in deze sport.