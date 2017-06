Tijdens de E3-persconferentie van Microsoft werd Assassin’s Creed Origins eindelijk officieel uit de doeken gedaan. De game draait om de assassin Bayek en het ontstaan van de assassins in Egypte. In de gameplaytrailer zagen we een aantal nieuwe gamplay-opties voorbij komen. Zo lijkt Eagle Vision op de schop genomen en kunnen we nu daadwerkelijk controle nemen over een adelaar om de vijanden te spotten. Ook zitten er verschillende RPG-elementen in zoals een levelsysteem. De game verschijnt op 27 oktober.