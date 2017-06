Microsoft heeft tijdens zijn E3-persconferentie een nieuwe game genaamd The Darwin Project voorgesteld. Het spel leunt aan bij het Battle Royale genre en geeft een aantal spelers te overleven in een winterse omgeving. Die omgeving is even gevaarlijk als andere spelers. De game verschijnt voor Windows 10 en Xbox One, en er zal interactie mogelijk zijn via Mixer, het streaming platform van Microsoft.