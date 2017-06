The Artful Escape, dat werd voorgesteld tijdens de E3-persconferentie van Microsoft, is een game die vooralsnog niet veel prijs geeft. Het is dan ook moeilijk in te schatten wat we precies mogen verwachten qua gameplay. De trailer van de Xbox One launch exclusive doet alvast vermoeden dat we gaan trippen, terwijl de makers de game voorlopig omschrijven als een "action, adventure, exploration, narrative driven, musical-laser-light-battle kind of game."