Tijdens zijn E3-persconferentie heeft Microsoft een game genaamd Ashen voorgesteld. De Xbox One launch exclusive is een action-RPG die zich afspeelt in een duistere wereld waarin het enige licht afkomstig is van uitbarstingen die het land verhullen is as. Doorheen deze duistere wereld blijft niets eeuwig duren en overleven is dan ook een hele uitdaging. Samen sta je echter sterk, misschien.