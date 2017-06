Gisteren al werd Anthem aangekondigd als het nieuwe IP van BioWare en nu is de game tijdens de E3-persconferentie van Microsoft ook effectief uit de doeken gedaan. De co-op game lijtk elementen van Destiny, Titanfall en Mass Effect te combineren, maar de game als dusdanig beschrijven zou waarschijnlijk ook wat te kort door de bocht gaan zijn.

De eerste gameplaybeelden tonen alvast een visueel sterke game, waarin spelers, die als freelancers de mensheid moeten beschermen en redden, beschikken over exosuits die hen bovennatuurlijke krachten geven. Elk exosuit is ook aanpasbaar en heeft zijn eigen sterkes en zwaktes. Zo heb je exosuits die een beetje van alles hebben, terwijl er ook zijn die duidelijk bedoeld zijn om je om te toveren in een tank. Spelers kunnen samen in een open wereld allerlei missies uitvoeren en op avontuur gaan, waarbij regelmatig ook van het vooropgestelde pad afgeweken wordt.