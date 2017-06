Bethesda heeft op haar persconferentie DOOM VFR (we gokken dat de F voor 'Fucking' staat) en Fallout 4 VR getoond. Waar DOOM VFR voor zowel de HTC Vive als de PlayStation VR is aangekondigd, staat Fallout 4 VR vooralsnog enkel voor de HTC Vive in de planning. Bij Fallout 4 VR zal je gewoon kunnen ronddwalen, maar in DOOM ga je eerder teleporteren naar de locatie waar je naar richt, een ander type VR-beweging dus.