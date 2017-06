Bethesda heeft op haar persconferentie The Evil Within 2 aangekondigd. De game speelt zich drie jaar na het einde van het origineel af en zal wederom draaien om het hoofdpersonage uit de eerste game: Sebastian Castellanos. Uit de trailer blijkt dat hij een kans krijgt om zijn dochter te redden. The Evil Within 2 ligt op 13 oktober (vrijdag de dertiende uiteraard) in de winkels en staat ook weer onder leiding van Shinji Mikami.