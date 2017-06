BJ Blaskowicz keert terug in Wolfenstein II: The New Colossus, zo heeft Bethesda laten weten op haar persconferentie. Via een nogal aparte trailer die ons naar de jaren 50 of 60 van het televisietijdperk transporteert, komen we er achter dat het werk dat Blaskowicz heeft verricht in The Wolfenstein: New Order tot weinig resultaat heeft geleid aangezien de nazi’s inmiddels de Verenigde Staten hebben veroverd. Het is aan Blaskowicz en zijn kornuiten om nu eens en voor altijd af te rekenen met het Derde Rijk. Wolfenstein II: The New Colossus verschijnt op 27 oktober.