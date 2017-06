Met een CGI-trailer kondigde Bethesda vannacht een nieuw hoofdstuk in de Dishonored-wereld aan. In de standalone Dishonored: Death of the Outsider volgen we het verhaal van Billie Lurk en mentor Daud. Billie zal afreizen naar Karnaca met slechts één doel: de Outsider vermoorden. Dishonored: Death of the Outsider verschijnt op 15 september voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Je zal deze uitbreiding dus kunnen spelen zonder dat je de basisgame in je bezit hebt.