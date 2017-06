Tijdens Bethesda’s E3-persconferentie liet het bedrijf weten dat Quake Champions een e-sports toernooi krijgt met een hoofdprijs van één miljoen dollar. Volgens berichtgeving van de uitgever zijn de Quake World Championships voor iedereen toegankelijk. Meer informatie over hoe mee te doen aan het evenement worden later aangekondigd.

Ook liet het bedrijf weten dat ter ere van het aangekondigde Wolfenstein II: The New Colossus BJ Blaskowicz zijn opwachting zal maken als speelbaar personage in de game.