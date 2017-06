Bethesda heeft een nieuwe feature voor The Elder Scrolls V: Skyrim en Fallout 4 aangekondigd: Creation Club. Hierop komt alle door de community gemaakte content te staan. De content zal volledig onder beheer staan van Bethesda en is toegankelijk voor de games en alle add-ons.

Je zal credits kunnen uitgeven aan de mods, die zowel door Bethesda, door externen en door een samenwerking van beide zullen worden gemaakt. Mods blijven gratis, blijft Bethesda wel benadrukken, maar de zaken die je via deze Creation Club verkrijgt, zijn wel met credits aan te kopen en die moet je in pakketjes kopen via je console of pc. Alle content wordt wel door Bethesda beheerd, gecontroleerd en geverifieerd zodat het zeker werkt met je savegames. De Creation Club zal deze zomer worden toegevoegd aan de game op PlayStation 4, Xbox One en pc.