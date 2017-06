Dit jaar organiseerde Devolver Digital voor het eerst ook zelf een E3-persconferentie, en die was voor de gelegenheid eens wat anders dan wat we doorgaans van een E3-persconferentie gewoon zijn. Eigenlijk was de hele (pre-)show een parodie op de traditionele E3-persconferenties, bedoeld om zaken als falende presentatoren, buggy games en een overenthousiast publiek belachelijk te maken.

Nieuwe games toonde Devolver Digital overigens niet. In plaats daarvan kregen we trailers (en na de pre-show ook verdere demo's) te zien van reeds aangekondigde games, zoals Ruiner en Serious Sam's Bogus Detour.