Een van de verrassingen waar Ubisoft tijdens zijn E3-persconferentie mee op de proppen kwam, was Skull & Bones, een piratengame die voortkomt uit de naval combat van Assassin's Creed IV: Black Flag. Daar heeft men op verder gebouwd, met Skull & Bones als resultaat.

Skull & Bones lijkt zich louter te richten op multiplayer, dus een groot singleplayer piratenavontuur met een verhaal en meer moeten we niet verwachten. In plaats daarvan ligt de focus op multiplayer naval combat, waarbij teams van 5 het met hun verschillende schepen tegen elkaar opnemen. Elk schip heeft zijn eigenheden. Het ene is bijvoorbeeld ideaal om te rammen, terwijl het andere van op afstand kogels kan afvuren en incasseren.

Opnieuw een game dus in het rijtje van Rainbow Six Siege en For Honor, maar wie de naval combat van Assassin's Creed IV: Black Flag geweldig vond, vindt hier mogelijk zijn ding wel. Bovendien blijkt de game nog een reusachtig bovennatuurlijk kantje te hebben ook, afgaande op het einde van de cinematic trailer.

Skull & Bones zou in de herfst van 2018 verschijnen voor pc, PS4 en Xbox One.