Ubisoft heeft Starlink: Battle for Atlas voorgesteld. De game verschijnt in de herfst van 2018 voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch en laat je gebruik maken van echte vliegtuigjes die je kan verzamelen en aanpassen om er ook in-game je ding mee te doen. Een eigen maar mogelijk nogal late invulling van het toys-to-life genre door Ubisoft dus, zo lijkt het.