Marvel vs. Capcom: Infinite heeft een tweede story trailer gekregen. Daarin zien we wat nieuwe personages passeren, al is het nog niet helemaal duidelijk of deze ook effectief speelbaar zullen zijn. Het gaat om deze personages:

Dante

Arthur

Dr. Strange

Gamora

Thanos

Nova

Zero

Black Panther (DLC)

Grandmaster Meio

Spencer

Voorts zou vanaf vandaag een demo van de game beschikbaar moeten zijn voor PS4 en Xbox One, terwijl de game zelf op 19 september verschijnt.