Eerder bleek al dat Detroit: Become Human, de nieuwe game van Quantic Dream, de makers van Heavy Rain en Beyond: Two Souls, zou draaien rond de "awakening", het zelfbewust worden van androids, en in een nieuwe trailer wordt duidelijk dat dat bewustzijn leidt tot een ware Android Revolution. Ook wordt wat duidelijker hoe de gameplay ongeveer in elkaar zal zitten, met opnieuw verschillende keuzes die je kan maken die een invloed hebben op het verloop van de game en het verhaal.