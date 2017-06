Vorig jaar al onthulde Sony zijn nieuwe zombiegame Days Gone, en in een gameplay demo destijds werd duidelijk dat zombies in grote aantallen op je af zouden stormen. In een nieuwe gameplay demo is dat niet per se anders, al wordt nu wel duidelijk dat naast zombies vooral ook andere mensen je grote vijand zijn. Om hen te bestrijden kan je zombies zelfs in je voordeel gebruiken.