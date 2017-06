Toen The Evil Within 2 onthuld werd tijdens de E3-persconferentie van Bethesda waren aan het einde van de trailer wat snelle flarden gameplay te zien. Die flarden waren echter niet meer aanwezig bij de YouTube-versie van de trailer die vervolgens online gegooid werd. Inmiddels echter is nog een tweede trailer vrijgegeven, eentje die wel de nodige gameplay bevat.