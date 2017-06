We wisten al dat Sub-Zero als tweede DLC-personage naar Injustice 2 zou komen en nu is de nieuwe krachtpatser ook effectief onthuld. Via onderstaande trailer zien we hem in actie. Een exacte releasedatum voor Sub-Zero is nog niet bekend, maar we mogen hem ergens in juli verwachten. Hij zal los te koop zijn, maar maakt ook deel uit van de Fighter Pack 1 Season Pass.