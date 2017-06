E3 2017 ligt inmiddels alweer achter ons, maar in de loop van de komende dagen zullen ongetwijfeld nog wat wat late E3-nieuwtjes opduiken. Zoals onderstaande E3-trailer van Dead Alliance bijvoorbeeld. Ook is aangekondigd dat de game een bèta krijgt van 27 tot 31 juli. De game zelf verschijnt 29 augustus voor pc, PS4 en Xbox One. De bèta is voor alle platformen.

Dead Alliance is een 4v4 multiplayer shooter die een eigen twist met zich meebrengt. De zombies in de game kan je namelijk in je voordeel gebruiken. Het is namelijk mogelijk om met bepaalde wapens en items ervoor te zorgen dat de zombies je tegenstanders gaan aanvallen, maar omgekeerd moet je natuurlijk ook zelf opletten.