Artifex Mundi heeft aangekondigd dat het point & click horroravontuur Dark Arcana: The Carnival volgende week, op 27 juni, verschijnt voor PS4 en dat voor 9,99 euro. In de game ben je een detective die de verdwijning van een meisje op een carnavalsfestival onderzoekt. Al snel echter blijkt dat niet alles is wat het lijkt en dat het festival heel wat geheimen heeft, waaronder een mysterieuze spiegel die je naar een parallel universum leidt.