Er is een nieuwe gameplay trailer verschenen van Dungeons 3, dat later dit jaar verschijnt voor pc, PS4 en Xbox One. In de game ga je deze keer de Overworld van de mensen aanvallen, dus voor het eerst ga je bovengronds aan de slag. Veel zal echter draaien rond het versterken en uitbouwen van je basis, zodat je daar een sterk leger kan creëren om uit te sturen.