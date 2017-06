Tijdens E3 vorige week stelde Crytek zijn nieuwste game voor. Hunt: Showdown is voortgekomen uit de assen van Hunt: Horrors of the Gilded Age, een co-op game van Crytek die een hele tijd geleden al werd aangekondigd maar waar vervolgens niets meer van gehoord werd. Inmiddels is het concept wat aangepast en hebben we de eerste gameplaybeelden voorgeschoteld gekregen.

Hunt: Showdown wordt omschreven als een co-op PvP monster hunter game. In totaal zijn er vijf teams van twee spelers die allemaal jagen op hetzelfde grote monster. Dat monster is het doel, maar tijdens je jacht zal je dus ook andere spelers (en monsters) moeten bekampen.

Hieronder de eerste officiƫle gameplaybeelden van Hunt: Showdown. Slecht ziet het er alleszins niet uit, al valt het wel nog af te wachten hoe stabiel Crytek die grafische sfeer op ons scherm zal kunnen toveren.