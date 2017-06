Vandaag vandaag kunnen we aan de slag met de MOBA Master X Master van NCSOFT West. De game is uniek dankzij het tagsysteem, waarbij spelers constant kunnen wisselen tussen twee personages tijdens wedstrijdjes. Dat moet een match spannend en gevarieerd houden. De game bevat ook verschillende modi, gaande van de traditionele 5v5 tot een 3v3 Team Deathmatch en 4v4 King of the Hill mode.