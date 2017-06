Pc-spelers kunnen via Steam reeds aan de slag met Get Even, terwijl het voor PS4- en Xbox One-spelers nog wachten is tot morgen. Hieronder alleszins al de launch trailer.

In Get Even speel je als Cole Black, die in een oude, verlaten instelling ontwaakt. Hij herinnert zich nog dat hij een tienermeisje met een bom om haar borst wilde redden, maar verder is hij zijn geheugen kwijt. Er gebeuren rare, surrealistische dingen, en de enige manier om antwoorden te vinden is door zijn eigen geest te doorzoeken. Waarom was hij daar? Wie was dat meisje?