Er is een eerste trailer vrijgegeven van de PS4-versie van Zero Time Dilemma, die komende herfst bij ons verschijnt. Daarmee zal de volledige Zero Escape trilogie op de console beschikbaar zijn. Eerder verschenen de games ook al voor pc, PS Vita en 3DS.

De Zero Escape games zijn redelijk ingewikkelde games, met een tijdbuigend verhaal, ingewikkelde relaties tussen ingewikkelde personages, puzzels die je moet oplossen en beslissingen die je moet nemen en die grote gevolgen kunnen hebben. Ideaal voor wie van plottwists en mind = blown situaties houdt.