Compile Heart heeft een nieuwe teaser website gelanceerd waarop voorlopig niet veel meer dan een video te zien is. In die video wordt een game genaamd End Quest voorgesteld. Het is een duidelijke knipoog naar Dragon's Quest en het is ook duidelijk dat het allemaal fictie is. Dat wordt aan het einde met zoveel woorden gezegd, samen met de boodschap dat meer info volgt in de nieuwste editie van het Japanse Famitsu magazine, die deze week verschijnt.