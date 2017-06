Software developer Abhishek Singh heeft de nodige aandacht weten te trekken met een augmented reality game die hij gemaakt heeft voor de Hololens van Microsoft. Voor de game maakte hij gebruik van het eerste level van het klassieke Super Mario Bros., dat via de Hololens in de echte wereld, in dit geval Central Park, geplaatst wordt. Perfect is het natuurlijk nog niet, maar het is desondanks toch al indrukwekkend en het doet alvast dromen van wat AR in de toekomst nog brengen zal.