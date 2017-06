Via de officiƫle sociale mediakanalen van Pac-Man is een teaser de wereld ingestuurd voor wat mogelijk een nieuwe Pac-Man Vs. game is.

Pac-Man Vs. verscheen aanvankelijk voor de Nintendo GameCube en maakte ook gebruik van de connectie met de Game Boy Advance. Op de GameCube speelden vier spelers de rol van de spookjes, terwijl op de Game Boy Advance als Pac-Man werd gespeeld. Het spel werd gemaakt door Sigeru Miyamoto.