Wij moeten nog tot komende herfst wachten op Gundam Versus voor PS4, maar in Japan verschijnt de game volgende week al. In juli verschijnt er voorts al wat DLC (met prijskaarttje) in de vorm van de Gundam Barbatos Lupus van Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans. De DLC is los te koop, maar zit ook inbegrepen in de Premium G Sound Edition.