Nintendo laat weten dat Kirby's Blowout Blast bij ons volgende week, op 6 juli, verschijnt via de 3DS eShop en dat voor 6,99 euro. Dat prijskaartje doet vermoeden dat het geen "main" Kirby game is, en dat klopt ook. Kirby's Blowout Blast is een uitgebreidere mini-game van Kirby: Planet Robobot, met meer dan 25 levels die je op verschillende moeilijkheidsgraden kan uitspelen.