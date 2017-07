Bloodborne is een broertje van Dark Souls, maar in tegenstelling tot die tweede is de game niet op pc te vinden. Daar wil de Japanse modder Vicn een mouw aan passen met zijn mod Glenmoril. Die moet het mogelijk maken om via Skyrim ook op pc met Bloodborne aan de slag te gaan, min of meer toch, want helemaal lukt dat natuurlijk nooit. Momenteel bevat de mod ook nog maar één episode van tien quests, maar binenkort moeten er nog extra episodes volgen. Voorlopig weet de mod via wapens en outfits echter wel al wat van die Bloodborne-sfeer naar Skyrim te brengen.