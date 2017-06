Een bug bij de introductie van een nieuw wapen in Call of Duty: Infinite Warfare heeft er even voor gezorgd dat één kogel van het wapen in één klap drie vijanden op je scherm neerhaalde. Het wapen, de Proteus, kan wisselen tussen shotgun en sniper en vuurt in sniper-mode drie kogels tegelijk af. Schiet je echter zonder te mikken, dus vanuit je heup, dan kreeg je met elke kogel onmiddellijk een headshot. De bug is echter al opgelost, dus moet je geen angst meer hebben om iemand met dat wapen tegen te komen in de multiplayer.