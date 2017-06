YouTuber TheDominoKing heeft al heel wat kunstwerkjes gemaakt met dominostenen, waarna hij natuurlijk alle steentjes ook tegen de vlakte laat gaan. Een van die creaties is gebaseerd om Majora's Mask en hij had er maar liefst 67.507 steentjes voor nodig, maar ook andere games passeerden al een keertje de revue. Voor de creatie die gebaseerd is op Super Mario World werden zelfs meer dan 81.000 steentjes gebruikt. Het resultaat is toch telkens indrukwekkend.