Een aantal fans van The Witchter willen maar wat graag een eigen film maken rond de wereld van Geralt of Rivia. Daarvoor hebben ze echter wel wat centjes nodig en daarom is er een crowdfundingcampagne opgestart via Indiegogo. Daar zijn ze op zoek naar een bedrag van 15.000 dollar en op moment van schrijven hebben ze daar toch al een derde van opgehaald.