De indie-ontwikkelaar Matt Luard heeft met The Eldritch Zookeeper een game aangekondigd waarbij je de leiding krijgt over een zoo vol monsters. Je doel is om er voor te zorgen dat de bezoekers hun daguitstapje overleven, terwijl natuurlijk ook de monsters tevreden moeten worden gehouden. In de game krijg je het speelveld niet van bovenaf te zien, maar kruip je echt in de huid van de dierenverzorger. The Eldritch Zookeeper moet vrij snel verschijnen op pc.