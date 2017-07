Square Enix heeft een game genaamd Antique Carnevale aangekondigd. Details zijn nog schaars. Zo is het nog niet bekend voor welk(e) platform(en) de game gepland staat, of wanneer en in welke regio de game zou verschijnen.

Via onderstaande trailer maken we wel alvast kennis met een van de personages, namelijk Bernhard, de personificatie van het beest "Wyvern". Hij is een jonge ridder van Valamion die de stad verdedigt en erg rechtvaardig is. Hij houdt er niet van wanneer mensen snel conclusies trekken en is in opdracht van de president op zoek naar de "master of the next generation".

Op de officiƫle website van Antique Carnevale wordt gesproken over een labyrint waar zich "vergane" mensen bevinden, die inmiddels verworden zijn tot "poppen".