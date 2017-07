Bandai Namco heeft een eerste trailer, inclusief gameplaybeelden, vrijgegeven van City Shrouded in Shadow, een nieuwe survival game van Granzella, de makers van de Disaster Report reeks.

City Shrouded in Shadow bevat reusachtige wezens uit verschillende series die het gemunt hebben op de hoofdrolspeler van de game. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het niet meteen aan hem om de reuzen neer te halen. Net als in de Disaster Report reeks ligt de focust eigenlijk louter op overleven en het achtergrondverhaal.

In Japan verschijnt City Shrouded in Shadow op 19 oktober voor PS4. Over een Westerse release is nog niets bekend.